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Александр Овечкин обогнал Игоря Ларионова по матчам за карьеру в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин обогнал Игоря Ларионова по матчам за карьеру в плей-офф НХЛ
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В данный момент в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)    

В составе «столичных» играет российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 151-м в плей-офф НХЛ. Овечкин вышел на чистое пятое место по матчам в Кубке Стэнли среди россиян, обогнав Игоря Ларионова. Больше игр только у Сергея Фёдорова (183), Евгения Малкина (177), Сергея Зубова (164) и Павла Дацюка (157).

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

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