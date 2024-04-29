Александр Овечкин обогнал Игоря Ларионова по матчам за карьеру в плей-офф НХЛ

В данный момент в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Рейнджерс».

В составе «столичных» играет российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 151-м в плей-офф НХЛ. Овечкин вышел на чистое пятое место по матчам в Кубке Стэнли среди россиян, обогнав Игоря Ларионова. Больше игр только у Сергея Фёдорова (183), Евгения Малкина (177), Сергея Зубова (164) и Павла Дацюка (157).

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.