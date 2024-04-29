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«Ванкувер» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и обыграл «Нэшвилл» в овертайме

«Ванкувер» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и обыграл «Нэшвилл» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Миллер, Суси) – 02:55 (5x5)     1:1 Янковски (Лозон, Каррье) – 05:34 (4x4)     2:1 Нюквист (О'Райлли) – 25:21 (5x5)     3:1 Форсберг (Йози, Макдона) – 40:12 (4x4)     3:2 Бёзер (Линдхольм, Миллер) – 57:11 (6x5)     3:3 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 59:52 (6x5)     3:4 Линдхольм (Гарланд, Джошуа) – 61:02 (5x5)    

В составе «Нэшвилла» забивали Марк Янковски, Густав Нюквист и Филип Форсберг.

За «Ванкувер» хет-трик в основное время оформил Брок Бёзер. Отметим, по ходу третьего периода команда уступала со счётом 1:3, но за восемь секунд до конца матча гости перевели игру в овертайм, где победную шайбу забросил Элиас Линдхольм.

Российский нападающий Илья Михеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров – без очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ванкувера». Следующий матч между командами состоится 1 мая.

Напомним, «Нэшвилл» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 99 очков. «Ванкувер», в свою очередь, финишировал на третьем месте на Западе, набрав 109 очков.

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