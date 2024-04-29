«Ванкувер» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и обыграл «Нэшвилл» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нэшвилла» забивали Марк Янковски, Густав Нюквист и Филип Форсберг.

За «Ванкувер» хет-трик в основное время оформил Брок Бёзер. Отметим, по ходу третьего периода команда уступала со счётом 1:3, но за восемь секунд до конца матча гости перевели игру в овертайм, где победную шайбу забросил Элиас Линдхольм.

Российский нападающий Илья Михеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров – без очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ванкувера». Следующий матч между командами состоится 1 мая.

Напомним, «Нэшвилл» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 99 очков. «Ванкувер», в свою очередь, финишировал на третьем месте на Западе, набрав 109 очков.