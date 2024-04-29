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Александр Овечкин не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ 2024 года

Александр Овечкин не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ 2024 года
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Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря победе гости вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» покинул турнир.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие во всех четырёх матчах серии с «Рейнджерс», однако отличиться заброшенной шайбой или результативной передачей не сумел. Таким образом Овечкин не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Напомним, в регулярном чемпионате Овечкин провёл 79 матчей, в которых записал в свой актив 31 заброшенную шайбу и 34 ассиста. Его отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярки всех времён составляет 41 шайбу.

В следующем раунде турнира «Рейнджерс» сыграет с победителем пары «Каролина» — «Айлендерс». На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

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