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Рукопожатие Овечкина и Панарина после завершения серии плей-офф. Фото

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря победе гости вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» покинул турнир. После окончания встречи звёздные российские игроки, а именно нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин попрощались друг с другом, пожав руки.

Фото: Скрин с трансляции

В сегодняшнем матче Панарин стал автором гола и ассиста. Овечкин за четыре матча плей-офф результативными действиями не отметился.

В следующем раунде турнира «Рейнджерс» сыграет с победителем пары «Каролина» — «Айлендерс». На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».