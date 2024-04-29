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«Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.

Таким образом, «Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи. В других семи сериях плей-офф счёта 4-0 зафиксировано не было.

По одной победе на данный момент одержали «Нью-Йорк Айлендерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Даллас Старз».

По две победы одержали «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз», по три матча выиграли «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Бостон Брюинз», «Ванкувер Кэнакс», «Колорадо Эвеланш».