Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, завершив серию всухую — 4-0.
Таким образом, «Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи. В других семи сериях плей-офф счёта 4-0 зафиксировано не было.
По одной победе на данный момент одержали «Нью-Йорк Айлендерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Даллас Старз».
По две победы одержали «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз», по три матча выиграли «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Бостон Брюинз», «Ванкувер Кэнакс», «Колорадо Эвеланш».
- 29 апреля 2024
-
06:50
-
06:35
-
06:20
-
06:12
-
06:08
-
06:00
-
05:57
-
05:51
-
05:45
-
05:41
-
05:21
-
05:14
-
04:44
-
04:25
-
04:04
-
03:39
-
03:26
-
03:20
-
01:16
-
00:58
-
00:30
-
00:21
-
00:02
- 28 апреля 2024
-
23:35
-
23:29
-
23:00
-
22:32
-
22:18
-
22:05
-
22:00
-
21:42
-
21:12
-
21:00
-
20:50
-
20:30