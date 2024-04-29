«Вашингтон» впервые за 13 лет проиграл серию плей-офф со счётом 0-4
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Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5) 1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5) 1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4) 2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5) 2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4) 2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря победе гости вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» покинул турнир. В последний раз «Кэпиталз» всухую уступал сопернику серию плей-офф 13 лет назад. Тогда, в 2011 году в полуфинале конференции столичный клуб проиграл «Тампе» со счётом 0-4.
Напомним, «Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи. В других семи сериях плей-офф счёта 4-0 зафиксировано не было.
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