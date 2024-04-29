«Вашингтон» впервые за 13 лет проиграл серию плей-офф со счётом 0-4

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря победе гости вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» покинул турнир. В последний раз «Кэпиталз» всухую уступал сопернику серию плей-офф 13 лет назад. Тогда, в 2011 году в полуфинале конференции столичный клуб проиграл «Тампе» со счётом 0-4.

Напомним, «Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи. В других семи сериях плей-офф счёта 4-0 зафиксировано не было.