Овечкин установил шестой с конца результат по игровому времени за карьеру в плей-офф

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие во всех четырёх матчах серии с «Рейнджерс», однако отметиться заброшенной шайбой или результативной передачей не сумел. Чистое время Овечкина на льду в сегодняшнем матче составило 15.26. Это шестой с конца результат по игровому времени за карьеру в плей-офф у Александра.

Напомним, также за четыре матча серии Овечкин нанёс шесть бросков в створ ворот соперника — это его худший показатель за всё время выступлений в плей-офф НХЛ.