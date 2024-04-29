Овечкин установил личный антирекорд за всю историю своих выступлений в плей-офф

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие во всех четырёх матчах серии с «Рейнджерс», однако отличиться заброшенной шайбой или результативной передачей не сумел. Всего за четыре матча серии Овечкин нанёс шесть бросков в створ ворот соперника, установив абсолютный личный антирекорд. Это его худший показатель за всё время выступлений в плей-офф.

Предыдущий худший результат был равен 17 броскам в створ в рамках одного плей-офф.

Напомним, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря победе гости вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» покинул турнир.