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Главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ
Александр Овечкин
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после поражения в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4, 0-4) назвал причину неудачной игры капитана своей команды Александра Овечкина в розыгрыше Кубка Стэнли.

Российский форвард впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ. По мнению наставника «Кэпиталз», 38-летний нападающий отдал слишком много сил на финише регулярного чемпионата, выводя партнёров в плей-офф.

«Очень много сил. Особенно в последние две недели, когда каждая игра для нашей команды становилась матчем жизни и смерти. Я чувствовал, что всё это отняло у него много сил, как физических, так и моральных», — приводит слова Карбери журналист Грег Вышински.

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