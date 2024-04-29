Александр Овечкин не набрал очков в плей-офф НХЛ впервые в карьере

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и выбили соперника из розыгрыша Кубка Стэнли.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие во всех четырёх матчах серии с «Рейнджерс», однако отличиться заброшенной шайбой или результативной передачей не сумел. Таким образом Овечкин не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. Для капитана столичного клуба это первые раз за всё время выступлений в плей-офф, когда он остался без очков и покинул турнир. Ранее с Овечкиным такое не случалось никогда.

По итогам регулярки Овечкин провёл 79 матчей, в которых записал в свой актив 31 заброшенную шайбу и 34 ассиста. На его счету также 853 шайбы за всю карьеру в регулярных сезонах.