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Передачи Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес» и повести 3-1

Передачи Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес» и повести 3-1
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». Победу в упорном матче одержали «Ойлерз» со счётом 1:0. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эдмонтона».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 31:49 (5x4)    

Первый период прошёл с преимуществом хозяев, которые перебросали гостей со счётом 10:4. Командам удалось открыть счёт на 32-й минуте, когда Эван Бушар реализовал первое же большинство в матче. Защитнику «Эдмонтона» ассистировали Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. В третьем периоде «Кингз» предприняли отчаянный попытки сравнять счёт и обрушили град бросков на ворота «Эдмонтона». Однако сравнять счёт хоккеистам «Лос-Анджелеса» не удалось. Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пятый матч серии пройдёт в Эдмонтоне в ночь на 2 мая.

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