Ужасная травма канадского защитника и страсти в Лос-Анджелесе. Итоги дня в плей-офф НХЛ

В очередной игровой день в плей-офф НХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

«Вашингтон» продолжает мучения в постсезоне. В первом домашнем матче серии с «Рейнджерс» «столичным» удалось открыть счёт, однако уже через полминуты гости смогли отыграться, а ещё через две минуты – и выйти вперёд. Гол, который оказался победным, «синерубашечники» забивали в меньшинстве — спецбригада обладателей Президентского кубка поймала соперников на ошибке и реализовала свою контратаку.

Во втором периоде Винсент Трочек оформил окончательный счёт встречи — «Рейнджерс» больше особо и не старались забросить, а «Кэпиталз» напоролись на поймавшего кураж Игоря Шестёркина, который не только нейтрализовал все попытки хозяев отыграться, но и едва сам не отметился заброшенной шайбой. 3:1 в матче и 3-0 в серии — у «Вашингтона» остался всего один шанс на спасение.

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Эта серия продолжает быть немного странной — в прошлом матче «Нэшвилл» одержал победу, забросив четыре шайбы с 16 попыток, а сегодня «косатки» забрали первую гостевую игру после всего 12 бросков в створ ворот Юусе Сароса. «Хищники» же проверили бэкапа «Кэнакс» Кейси Десмита 30 раз, но американец дал промашку только в одном случае. 2:1 в матче и 2-1 в серии в пользу «Ванкувера» — в какую сторону будет развиваться это противостояние, предсказать невозможно.

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Немного неожиданно противостояние «Виннипега» и «Колорадо» является самым результативным в первом раунде — по итогам трёх матчей в нём было заброшено 29 шайб! Бо́льшую часть из них пропустили «Джетс», что довольно странно — лучший вратарь регулярки Коннор Хеллебайк пока откровенно не тащит свою команду.

Сегодня американец держался до третьего периода — к его началу «реактивщики» выигрывали со счётом 2:1, однако затем «лавины» перевернули игру и забросили сразу пять шайб за 16 с половиной минут. Победная оказалась на счету Валерия Ничушкина, который по разу отличился в каждом из матчей серии.

В самой концовке у «Виннипега» сдали нервы, что привело сразу к нескольким потасовкам, в том числе с участием Якова Тренина. А также к ужасной травме Брендена Диллона — защитник «Джетс» покинул лёд с порезом на руке, оставив за собой большой кровавый след.

Интересно, поможет ли это канадцам завестись в следующем матче. Пока же «Эвеланш» вышли вперёд в серии — 2-1.

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В прошлом матче «Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в овертайме, а вот в этом «нефтяники» решили не доводить дело до дополнительного периода. «Ойлерз» повели в три шайбы по итогам первой двадцатиминутки, после чего относительно спокойно не только сохранили преимущество, но и увеличили его до итоговых пяти голов.

Уже в третьем периоде на льду вспыхнули настоящие страсти — силовой приём Андреаса Энглунда против Эвандера Кейна спровоцировал массовую потасовку, которая повторилась ещё не один раз. В результате команды насобирали 82 штрафные минуты только в заключительной трети, а «Эдмонтон» разгромил «королей» со счётом 6:1 и вышел вперёд в серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.