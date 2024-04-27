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Итоги дня в плей-офф НХЛ 27 апреля 2024 года, Кубок Стэнли, результаты, обзор, видео голов

Ужасная травма канадского защитника и страсти в Лос-Анджелесе. Итоги дня в плей-офф НХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в плей-офф НХЛ 27 апреля
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«Вашингтон» в шаге от вылета, «Нэшвилл» напоролся на бэкапа «Ванкувера».

В очередной игровой день в плей-офф НХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

«Вашингтон» продолжает мучения в постсезоне. В первом домашнем матче серии с «Рейнджерс» «столичным» удалось открыть счёт, однако уже через полминуты гости смогли отыграться, а ещё через две минуты – и выйти вперёд. Гол, который оказался победным, «синерубашечники» забивали в меньшинстве — спецбригада обладателей Президентского кубка поймала соперников на ошибке и реализовала свою контратаку.

Во втором периоде Винсент Трочек оформил окончательный счёт встречи — «Рейнджерс» больше особо и не старались забросить, а «Кэпиталз» напоролись на поймавшего кураж Игоря Шестёркина, который не только нейтрализовал все попытки хозяев отыграться, но и едва сам не отметился заброшенной шайбой. 3:1 в матче и 3-0 в серии — у «Вашингтона» остался всего один шанс на спасение.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 13:23 (5x4)     0:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 24:33 (5x4)     1:2 Евангелиста (Цукер, Каррье) – 56:48 (5x5)    

Эта серия продолжает быть немного странной — в прошлом матче «Нэшвилл» одержал победу, забросив четыре шайбы с 16 попыток, а сегодня «косатки» забрали первую гостевую игру после всего 12 бросков в створ ворот Юусе Сароса. «Хищники» же проверили бэкапа «Кэнакс» Кейси Десмита 30 раз, но американец дал промашку только в одном случае. 2:1 в матче и 2-1 в серии в пользу «Ванкувера» — в какую сторону будет развиваться это противостояние, предсказать невозможно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Паризе (Мэнсон, Миттельштадт) – 11:18 (5x5)     1:1 Тоффоли (Демело, Элерс) – 25:03 (5x5)     1:2 Моррисси (Шайфли, Монахан) – 30:50 (5x4)     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 42:11 (5x4)     3:2 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 44:39 (5x4)     4:2 Лехконен (Миттельштадт, Тэйвз) – 48:11 (5x5)     5:2 Колтон (Миттельштадт, Жирар) – 52:36 (5x4)     6:2 Тэйвз (Кольяно) – 56:25 (en)    

Немного неожиданно противостояние «Виннипега» и «Колорадо» является самым результативным в первом раунде — по итогам трёх матчей в нём было заброшено 29 шайб! Бо́льшую часть из них пропустили «Джетс», что довольно странно — лучший вратарь регулярки Коннор Хеллебайк пока откровенно не тащит свою команду.

Сегодня американец держался до третьего периода — к его началу «реактивщики» выигрывали со счётом 2:1, однако затем «лавины» перевернули игру и забросили сразу пять шайб за 16 с половиной минут. Победная оказалась на счету Валерия Ничушкина, который по разу отличился в каждом из матчей серии.

В самой концовке у «Виннипега» сдали нервы, что привело сразу к нескольким потасовкам, в том числе с участием Якова Тренина. А также к ужасной травме Брендена Диллона — защитник «Джетс» покинул лёд с порезом на руке, оставив за собой большой кровавый след.

Интересно, поможет ли это канадцам завестись в следующем матче. Пока же «Эвеланш» вышли вперёд в серии — 2-1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Экхольм) – 06:42 (5x5)     0:2 Драйзайтль (Кейн, Нурс) – 15:35 (5x5)     0:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 18:35 (5x4)     1:3 Даути (Байфилд, Андерсон) – 25:32 (5x5)     1:4 Кейн (Сеси, Ньюджент-Хопкинс) – 27:39 (5x5)     1:5 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 46:37 (5x3)     1:6 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 52:38 (5x3)    

В прошлом матче «Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в овертайме, а вот в этом «нефтяники» решили не доводить дело до дополнительного периода. «Ойлерз» повели в три шайбы по итогам первой двадцатиминутки, после чего относительно спокойно не только сохранили преимущество, но и увеличили его до итоговых пяти голов.

Уже в третьем периоде на льду вспыхнули настоящие страсти — силовой приём Андреаса Энглунда против Эвандера Кейна спровоцировал массовую потасовку, которая повторилась ещё не один раз. В результате команды насобирали 82 штрафные минуты только в заключительной трети, а «Эдмонтон» разгромил «королей» со счётом 6:1 и вышел вперёд в серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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