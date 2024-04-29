«Да что мне кому доказывать? Пусть говорят». Самонов — о критике в его адрес

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал об отношении к критике в свой адрес.

— Мне кажется удивительным, что вы уже не первый год доказываете высокий уровень – и в КХЛ, и за сборную, на том же чемпионате мира. Вы топовый вратарь, а вас всё критикуют и критикуют. Как вы к этому относитесь, с улыбкой или свербит, что надо доказать им?

— Да что мне кому доказывать? Самому себе надо доказать, а остальным что доказывать? Пусть говорят, у них, может, работа такая – говорить, критиковать.

— Что вам ещё надо сделать, чтобы вас перестали критиковать? И вообще, нужно ли что-то делать или достаточно просто выполнять свою работу?

— Делать свою работу и стараться выигрывать. Как говорят, победителей не судят.

— То есть надо стать чемпионом.

— Конечно, мы же для этого и работаем, всю жизнь к этому идём, стараемся. Думаю, всё ещё впереди, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.