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Лавиолетт — о серии с «Вашингтоном»: соперник отчаянно сражался, нам пришлось тяжело

Лавиолетт — о серии с «Вашингтоном»: соперник отчаянно сражался, нам пришлось тяжело
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвёл итоги серии с «Вашингтоном» (4-0) и заявил о важности хорошей игры в большинстве.

«В этой серии нам пришлось тяжело. Нужно отдать должное «Вашингтону», потому что они многое пережили из-за множества травм в составе, некоторые игроки покинули их по ходу сезона. Они упорно боролись, чтобы попасть в плей-офф, а затем они отчаянно сражались в этой серии.

Весь наш сезон был посвящён работе над тем, чтобы подготовиться к первой серии и первой игре. Наши спецбригады были действительно сильны на протяжении всего сезона. Игра в большинстве вышла на пик к концу регулярного сезона, меньшинство также было на высоте», — цитирует Лавиолетта Lohud.

«Рейнджерс» реализовали шесть попыток большинства из 16 в серии с «Вашингтоном» и пропустили лишь два гола в меньшинстве из 17 попыток.

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