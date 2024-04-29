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«Это определило исход серии». Форвард «Вашингтона» — о причинах поражения от «Рейнджерс»

«Это определило исход серии». Форвард «Вашингтона» — о причинах поражения от «Рейнджерс»
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Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд заявил, что игра в неравных составах стала решающей в серии первого раунда плей-офф с «Рейнджерс» (0-4). «Кэпиталз» реализовали лишь два большинства из 17 попыток, а «Рейнджерс» забросили шесть шайб в большинстве из 16 попыток.

«Проигрывать больно. Ты можешь прокрутить в голове много вопросов «а что, если», и, думаю, ребята будут делать это в течение следующих нескольких дней. Честно говоря, при игре «пять на пять» мы делали действительно хорошие вещи и порой переигрывали соперника… Они выиграли битву спецбригад, выиграли матчи за счёт реализации большинства, и именно это в конечном итоге определило исход серии», — цитирует Дауда пресс-служба столичного клуба.

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