«Горжусь командой». Александр Овечкин подвёл итоги сезона для «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что гордится своей командой по итогам выступления в текущем сезоне. «Кэпиталз» всухую проиграли серию первого раунда плей-офф с «Рейнджерс» и завершили выступление в сезоне.

«Всегда неприятно проигрывать серию, особенно когда у тебя были хорошие шансы. Мы просто не смогли забить достаточно голов. Наше звено не забивало голы, а я сыграл не лучшим образом.

Но я горжусь этой командой. Мы пережили много травм, обмены в дедлайн, но мы держались вместе. Это показало характер этой группы игроков. Опыт, который ребята получили в этом году, обязательно поможет им в будущем», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Овечкин впервые в карьере не смог набрать ни одного очка в серии плей-офф НХЛ.