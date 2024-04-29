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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевски

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевски
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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевски. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, новое соглашение с 24-летним американцем рассчитано на три года. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании. По информации «Чемпионата», зарплата американского форварда составит 100 млн рублей за сезон. Таким образом, всего хоккеист заработает 300 млн рублей за три года.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 24-летний американский форвард провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.

Всего в КХЛ на счету Хмелевски 146 матчей, в которых американский форвард набрал 116 (59+57) очков.

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