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«Сборная Казахстана будет очень хорошо мотивирована». Ротенберг — о сопернике россиян

«Сборная Казахстана будет очень хорошо мотивирована». Ротенберг — о сопернике россиян
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о ближайшем сопернике на турнире «Большой тур Сборной» — сборной Казахстана.

«Ребята сыграли контрольную игру. Очень интересные игроки. Все с хорошим катанием, с хорошим игровым мышлением, мастера. Мы увидим много ярких шайб и личностей в играх за сборную. Следующая игра у нас против Казахстана. Участник чемпионата мира, группа A, как в своё время сборная Беларуси. Наша задача – играть против сильнейших соперников. Поверьте мне, сборная Казахстана будет очень хорошо мотивирована, нам будет непросто. Мы серьёзно готовимся и летим в Астану за победой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.

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