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Роман Ротенберг: сборная «Россия 25» может показать высочайшие рейтинги

Роман Ротенберг: сборная «Россия 25» может показать высочайшие рейтинги
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился ожиданиями от выступления на турнире «Большой тур Сборной».

«Будем всё доказывать своей работой, стараться показать максимально яркий хоккей. Играть с шайбой, получать удовольствие от игры, радовать болельщиков. Совместной работой мы можем влюбить болельщиков в хоккей. Показать высочайшие серьёзные рейтинги, которые нельзя сейчас показать на клубном уровне по разным причинам. Сделаем всё возможное, чтобы доказать, что хоккей – спорт номер один в России. Вместе всё возможно. Главное нам – всё доказывать своей работой, своим делом» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.

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