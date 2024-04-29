Роман Ротенберг: сборная «Россия 25» может показать высочайшие рейтинги

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился ожиданиями от выступления на турнире «Большой тур Сборной».

«Будем всё доказывать своей работой, стараться показать максимально яркий хоккей. Играть с шайбой, получать удовольствие от игры, радовать болельщиков. Совместной работой мы можем влюбить болельщиков в хоккей. Показать высочайшие серьёзные рейтинги, которые нельзя сейчас показать на клубном уровне по разным причинам. Сделаем всё возможное, чтобы доказать, что хоккей – спорт номер один в России. Вместе всё возможно. Главное нам – всё доказывать своей работой, своим делом» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.