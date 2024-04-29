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«Нам вообще без разницы». Роман Ротенберг — об отношении к лимиту на легионеров в КХЛ

«Нам вообще без разницы». Роман Ротенберг — об отношении к лимиту на легионеров в КХЛ
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о своём отношении к повышению лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.

— Каково ваше отношение к лимиту на легионеров?
— Нам абсолютно без разницы. Есть лига, она определяет регламент. Мы выполняем директивы. Нам вообще без разницы. У нас есть свои игроки, с которыми мы работаем. В моём понимании всегда лучше и интереснее, когда есть свой воспитанник, с которым ты прошёл «от и до» весь путь. Это интереснее, когда человек развивается на твоих глазах. Понятно, что всегда ведётся селекционная работа, каждый клуб имеет право выбирать себе игроков, выстраивать свою игровую систему. У нас есть регламент, который определяет КХЛ, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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