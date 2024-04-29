«В сборной представлено 10 клубов». Ротенберг ответил на вопрос о 22 игроках системы СКА

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что сборную представляют хоккеисты из 10 клубов КХЛ, причём 22 игрока выступают за СКА.

— 22 человека из системы СКА. Не боитесь, что кто-то из игроков получит травму в сборной?

— Для каждого игрока это честь — играть в сборной. Есть ребята, которые играют в других клубах. Есть те, кто только что выиграл Кубок Харламова, это молодые ребята, которые будут привыкать к этой атмосфере сборной России и получат сумасшедший опыт. За счёт своей игры в МХЛ они приглашены сюда. У нас приглашены ребята из тульской команды АКМ на матчи в Тульской области. У нас 10 клубов представлены здесь. А для нас это тоже возможность потренироваться. Повторюсь, а сколько вам нужно для отдыха? Шесть месяцев многовато, наверное? О каких травмах можно говорить, если сезон начинается только в сентябре. Все ребята приехали сами и по собственному желанию. Они сами хотят играть в сборной России. Это ответ на ваши вопросы. Если игрок хочет играть в сборной России, то мы ему в этом не откажем. Или вы хотите ему отказать?

— Не хотим.

— Мы тоже не хотим отказать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.