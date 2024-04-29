Роман Ротенберг: с Тардифом я не общаюсь. Вам тоже не советую с ним общаться

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что как только закончится специальная военная операция на Украине, то национальные российские сборные вернутся к международным соревнованиям под эгидой ИИХФ.

— В футболе надеются, что сборная России вернётся на международную арену к 2030 году. А что думаете о хоккейной команде? И общаетесь ли вы с президентом ИИХФ Люком Тардифом?

— С Тардифом я не общаюсь. Вам тоже не советую с ним общаться. Без шуток, если честно, мы со всеми общаемся. Каждый раз вы задаёте вопрос: когда вы вернётесь на международную арену?

— В футболе сказали про 2030 год, нам интересно услышать про хоккей.

— Закончится СВО завтра – послезавтра мы вернёмся. Зачем нам ждать 2030 года? Или надо ждать 2030 года? Мне кажется, что нет смысла. Если СВО закончится завтра, то послезавтра мы вернёмся. Здесь всё просто, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.