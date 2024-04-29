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«Ак Барс» объявил об уходе нападающего Кагарлицкого

«Ак Барс» объявил об уходе нападающего Кагарлицкого
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Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил об уходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого.

«Дмитрий Кагарлицкий покидает «Ак Барс». Спасибо за яркую игру, красивые голы, невероятную самоотдачу и незабываемые эмоции болельщиков. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

34-летний форвард выступал в составе казанской команды с 2021 года, после перехода из московского «Динамо». За это время он провёл 208 матчей, в которых забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу. В общей сложности на счету Кагарлицкого 108 очков за «Ак Барс».

Напомним, казанский клуб завершил сезон-2023/2024 после того, как в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Автомобилисту» со счётом 1-4.

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