Дмитрий Кагарлицкий трогательно попрощался с «Ак Барсом»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий опубликовал пост, в котором попрощался с «Ак Барсом» и поблагодарил казанских болельщиков.

«За последние три года Казань стала для меня и моей семьи ещё одним домом, но хоккейная жизнь устроена так, что любой этап рано или поздно заканчивается.

Я хотел бы сказать спасибо этому городу за огромное гостеприимство и за добрых людей, которых я тут встретил.

«Ак Барсу» большое спасибо за шанс побороться за Кубок. Мы были близки…

Спасибо всем партнёрам, тренерам, персоналу и руководству клуба. Для меня было честью защищать цвета «Ак Барса»!

Отдельное спасибо болельщикам! Вы всегда были рядом с командой и поддерживали нас в самых трудных ситуациях. Это дорогого стоит 💪

Фан-сектор — вы просто лучшие!

До новых встреч на льду» — написал Кагарлицкий в своём телеграм-канале.