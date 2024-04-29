Дмитрий Кагарлицкий трогательно попрощался с «Ак Барсом»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий опубликовал пост, в котором попрощался с «Ак Барсом» и поблагодарил казанских болельщиков.
«За последние три года Казань стала для меня и моей семьи ещё одним домом, но хоккейная жизнь устроена так, что любой этап рано или поздно заканчивается.
Я хотел бы сказать спасибо этому городу за огромное гостеприимство и за добрых людей, которых я тут встретил.
«Ак Барсу» большое спасибо за шанс побороться за Кубок. Мы были близки…
Спасибо всем партнёрам, тренерам, персоналу и руководству клуба. Для меня было честью защищать цвета «Ак Барса»!
Отдельное спасибо болельщикам! Вы всегда были рядом с командой и поддерживали нас в самых трудных ситуациях. Это дорогого стоит 💪
Фан-сектор — вы просто лучшие!
До новых встреч на льду» — написал Кагарлицкий в своём телеграм-канале.