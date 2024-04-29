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Главный тренер «Виннипега» раскрыл подробности повреждения Наместникова

Главный тренер «Виннипега» раскрыл подробности повреждения Наместникова
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс рассказал о состоянии российского нападающего команды Владислава Наместникова, получившего повреждение в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Боунесс сообщил, что у Владислава Наместникова перелом скулы. Сегодня он отправится обратно в Виннипег. Боунесс не исключает его участия (в следующий матчах серии — прим. «Чемпионат»): “Он крепкий парень”», — приводит слова наставника «Джетс» журналист Митчелл Клинтон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Наместников получил повреждение после броска партнёра по команде Нейта Шмидта. Шайба отрекошетила российскому форварду прямо в лицо. Его под руки увели со льда через скамейку соперника и доставили в одну из больниц Денвера.

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