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Владислава Наместникова увели со льда в матче с «Колорадо» после попадания шайбы в голову

В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев льда.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте третьей двадцатиминутки партнёр по команде мощным броском попал шайбой в голову российскому нападающему «Джетс» Владиславу Наместникову. Нейт Шмидт бросал по воротам Александра Георгиева, но неудачно. Наместникова под руки увели со льда через скамейку соперника.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету форварда одно очко (гол).

Напомним, сейчас «Виннипег» уступает в счёте в серии 1-2.