Владислава Наместникова увели со льда в матче с «Колорадо» после попадания шайбы в голову
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В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев льда.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5) 1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5) 2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4) 3:1 Макар – 35:03 (5x5) 4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4) 5:1 Ничушкин – 59:47 (en)
На восьмой минуте третьей двадцатиминутки партнёр по команде мощным броском попал шайбой в голову российскому нападающему «Джетс» Владиславу Наместникову. Нейт Шмидт бросал по воротам Александра Георгиева, но неудачно. Наместникова под руки увели со льда через скамейку соперника.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету форварда одно очко (гол).
Напомним, сейчас «Виннипег» уступает в счёте в серии 1-2.
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