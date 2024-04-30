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Назаров: пока Овечкин не побьёт рекорд Гретцки — мы от него не отстанем

Назаров: пока Овечкин не побьёт рекорд Гретцки — мы от него не отстанем
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Известный тренер Андрей Назаров уверен в том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Сезон в КХЛ завершён, но расстраиваться не нужно. Сейчас начинается самая жаркая трансферная пора, — открытие рынка свободных агентов. Для болельщиков эта тема всегда интересна. Уже назревает сразу несколько громких переходов.

Завершил свой сезон и «Вашингтон». Знаю, что многие поддерживали Сашу Овечкина, я тоже в числе этих людей. Овечкин в любом случае провёл сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьёт рекорд Гретцки – мы от него не отстанем.

Кстати, начались майские праздники, с удовольствием посетил выставку трофейного вооружения, посвящённую СВО, в парке «Патриот», советую всем москвичам и гостям столицы на неё сходить. Нет никаких сомнений, победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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