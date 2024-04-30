Известный агент прокомментировал эмоциональную речь Овечкина после вылета из плей-офф НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал эмоциональную речь капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после вылета из плей-офф НХЛ.

— Овечкин после вылета эмоционально высказался. Насколько такое поражение может повлиять на Александра психологически?

— Никак не повлияет. Да, это неприятный момент, но Овечкин — не молодой человек 18-19 лет. Это уже сложившийся, сформировавшийся хоккеист, определяющий в конкретной степени моду и направление современного хоккея. Поэтому способность и умение признавать свои поражения, в том числе и неудачную игру, — это является неотъемлемой частью, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.