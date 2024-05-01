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«Работает конкуренция». А. Медведев — о победе «СКА-1946» в Кубке Харламова

«Работает конкуренция». А. Медведев — о победе «СКА-1946» в Кубке Харламова
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о победе «СКА-1946» в Кубке Харламова — 2024.

«Второй Кубок Харламова за три года. Добыли его в очень сложной борьбе с сильными соперниками. В финале обыграли «Локо», а ведь Ярославль хотел оформить золотой дубль — выиграть кубки Гагарина и Харламова. Но не сложилось у них, даже несмотря на усиление двумя игроками из основного состава на заключительную игру. Было интересно смотреть за матчами, плотная борьба.

Победа «СКА-1946» означает, что вся вертикаль, система подготовки — от ДЮСШ до команд МХЛ, ВХЛ и КХЛ — работает. Посмотрите, сколько ребят из системы играет в других командах, и не на последних ролях. Бучельников блестяще себя проявил во Владивостоке. Терпение и труд всё перетрут. Работает конкуренция, а без конкуренции не будет роста», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате»:
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