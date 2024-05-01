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Интервью с Александром Медведевым — о победе СКА-1946 в Кубке Харламова, Лайпсик, лимит на легионеров, СКА-Арена

«Зритель идёт не на Урфинов Джюсов, а на талантов». Босс СКА — о судействе и грязи в КХЛ
Дмитрий Сторожев
Интервью с Александром Медведевым
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А ещё о неопределённости с ареной на будущий сезон и предстоящих изменениях в составе.

30 апреля состоялось торжественное закрытие юбилейного 15-го сезона Молодёжной хоккейной лиги. Одним из его участников стал председатель совета директоров армейского клуба Александр Медведев. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» функционер рассказал о факторах победы петербургской молодёжки и неопределённости по будущему СКА на «СКА-Арене», а также анонсировал изменения в составе основной команды.

«В СКА работает конкуренция, а без неё не будет роста»

— Прокомментируйте победу «СКА-1946» в Кубке Харламова.
— Второй кубок за три года. Добыли его в очень сложной борьбе с сильными соперниками. В финале обыграли «Локо», а ведь Ярославль хотел оформить «золотой» дубль — выиграть кубки Гагарина и Харламова. Но не сложилось у них, даже несмотря на усиление двумя игроками из основного состава на заключительную игру. Было интересно смотреть за матчами, плотная борьба.

Победа «СКА-1946» означает, что вся вертикаль, система подготовки — от ДЮСШ до команд МХЛ, ВХЛ и КХЛ — работает. Посмотрите, сколько ребят из системы играет в других командах, и не на последних ролях. Бучельников блестяще себя проявил во Владивостоке. Терпение и труд всё перетрут. Работает конкуренция, а без конкуренции не будет роста.

— Кого из состава молодёжки мы можем увидеть в основе СКА в следующем сезоне?
— Это будет зависеть от самих ребят. Все имеют шансы. Будем смотреть, как они проведут сборы и проявят себя в спарринговых матчах. Гарантий никому давать не будем, но шансы есть у всех.

— По ходу финала «СКА-1946» установил рекорд посещаемости для матчей МХЛ.
— Думаю, это был один из главных факторов победы. Оба матча в Петербурге собрали не аншлаг, но девять тысяч в субботу и восемь в понедельник — очень хороший результат для матчей МХЛ. Это означает, что молодёжный хоккей привлекает зрителей. Немного другая аудитория, нежели у основной команды, но это те зрители, которые потом придут и на СКА.

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— Рассматривается ли вариант проведения матчей МХЛ в «Ледовом дворце» на постоянной основе?
— Это зависит и от календаря, и от того, будет ли СКА играть на «СКА-Арене». Это сейчас является предметом переговоров с владельцами арены. Не хотелось бы сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд, хотя переезжать посреди сезона не принято. Тем не менее мы сделали всё, чтобы переехать, и тут надо пенять на себя. По будущему будут вестись переговоры.

— А какие проблемы в переговорах со «СКА-Ареной»?
— Это коммерческий секрет (улыбается).

— Вариант с проведением финальных матчей Кубка Харламова на «СКА-Арене» не рассматривали?
— Поскольку мы не заполнили 12-тысячную арену… Плюс ко всему качество льда в «Ледовом» было существенно лучше, чем пока что удалось достичь на «СКА-Арене».

«Хочется, чтобы судейство позволяло звёздам показывать мастерство»

— На 28 апреля было заявлено проведение заседания Совета директоров СКА. Состоялось ли оно?
— Нет, Совет директоров перенесён на период после 11 мая, когда завершится тур нашей сборной. Не было крайней необходимости проводить его в апреле. Приняли совместное решение провести заседание с очным участием всех членов Совета директоров.

— Каких изменений стоит ждать в составе СКА в межсезонье?
— Не будет такого глубокого обновления, какое было в прошлом году. Помимо переходов Григоренко и Плотникова, будут точечные усиления во всех линиях. Не будет обновления больше чем наполовину.

— Планирует ли СКА заполнять легионерскую квоту?
— Это же право, а не обязанность. Мы берём не за паспорт, а за качества. Естественно, с увеличением лимита появляется возможность просматривать легионеров более глубоко. У нас есть легионеры — Рендулич, наш хорватский самородок, Гальченюк, который, к сожалению, получил неигровую травму. Что касается остальных трёх позиций, у нас нет цели заполнить их в начале сезона. Можно смотреть и добирать легионеров, если потребуется. Пять легионеров — не самоцель, а возможность.

— СКА оформил Брендану Лайпсику российский паспорт, однако он почти не играл в Петербурге.
— К сожалению, травма на него повлияла. Мы знаем, как он мог играть. Видели, как он играл в «Металлурге» и ЦСКА. К сожалению, он не смог проявить свои качества в прошедшем сезоне. Он получил травму, затем очень тяжело восстанавливался и входил в игру.

Брендан Лайпсик

Брендан Лайпсик

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Роман Ротенберг рекомендовал обратиться к вам по поводу предложенной СКА судейской реформы. Есть ли подвижки?
— Мы предложили КХЛ провести рабочее совещание. Повторюсь, у нас нет никакой другой цели, кроме развития судейского дела. Надеюсь, такое совещание с обменом мнениями, которое сначала из-за пандемии, затем в силу других причин так и не состоялось, произойдёт. Мы предложили провести такое обсуждение. Нас поддерживает большое количество клубов. Здесь дело не в обидах. Хочется, чтобы судейство позволяло молодым и техничным звёздным игрокам показывать своё мастерство.

Неслучайно НХЛ прошла таким курсом — убрали не только грубость и жестокость, но и мелкий фол. Если сравнивать судейство в НХЛ 15 лет назад и сейчас, то в наши дни за океаном нетерпимо относятся к ударам по рукам, ногам, зацепам, подножкам. Там знают, что зритель приходит смотреть не на Урфинов Джюсов, а на талантов — в том числе таких, как наши игроки — Кучеров, Панарин, Овечкин — которые демонстрируют своё мастерство. Надеюсь, что такое обсуждение состоится. Нет никаких претензий к главному арбитру КХЛ. Мы хотим, чтобы всё было открыто, понятно. Самое главное, чтобы на льду доминировал не грязный хоккей. Это жёсткая игра, но есть границы.

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