«Всё могло сложиться совсем иначе». Обладатель Кубка Гагарина Пётр Хохряков покинул «Амур»

Центральный нападающий Пётр Хохряков покинул «Амур», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«Центральный нападающий пополнил нас перед началом прошлого сезона, но успел провести всего 12 матчей, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. Всё могло сложиться совсем иначе. Пётр, спасибо за работу!» — сказано в сообщении «Амура».

Хохряков — обладатель Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА, чемпион Универсиады. Ранее он играл за челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний форвард сыграл 700 матчей, в которых набрал 180 (85+95) очков.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах (2-4).