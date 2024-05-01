Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» объявил об уходе двух нападающих

«Амур» объявил об уходе двух нападающих
Комментарии

«Амур» по окончании контрактов покинули два нападающих — Кирилл Капустин и Анатолий Никонцев. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

31-летний Капустин в сезоне-2023/2024 сыграл 61 матч, забросил 10 шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-9». Для уроженца Ярославля минувший сезон был вторым в «Амуре» — первый случился ещё семь лет назад.

33-летний Никонцев в завершившимся сезоне провёл 31 матч, где записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах (2-4).

Материалы по теме
«Наберитесь терпения, менеджмент ведёт серьёзную работу». Гендиректор «Амура» о трансферах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android