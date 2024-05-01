«Амур» объявил об уходе двух нападающих

«Амур» по окончании контрактов покинули два нападающих — Кирилл Капустин и Анатолий Никонцев. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

31-летний Капустин в сезоне-2023/2024 сыграл 61 матч, забросил 10 шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-9». Для уроженца Ярославля минувший сезон был вторым в «Амуре» — первый случился ещё семь лет назад.

33-летний Никонцев в завершившимся сезоне провёл 31 матч, где записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах (2-4).