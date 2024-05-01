Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об уходе из СКА шести хоккеистов. Армейский клуб решил не продлевать контракты Артёма Сергеева, Михаила Пашнина, Юхана Маттссона, Брендана Лайпсика, Александра Кадейкина и Артёма Швеца-Рогового.

— СКА расстался с шестью игроками. Что думаете об этих перестановках?

— Тренерский штаб видит состав по-другому. У всех свои мысли. Проверили людей, как они подходят под план игры или не подходят. Как будто какой-то шедевр произошёл! Ну не подходят люди. Работа идёт везде. И в «Авангарде» ушли пять человек. Здесь ничего такого нет, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошедшем сезоне СКА добрался до второго раунда плей-офф, где уступил «Автомобилисту» в пяти матчах.