Владимир Крикунов — об уходе шестерых игроков из СКА: клуб сэкономит больше 300 миллионов

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал своё мнение по трансферной политике СКА.

«Это совершенно правильное решение руководства СКА. Клуб избавляется от большой группы высокооплачиваемых и не очень эффективных хоккеистов. Маттссон и Лайпсик занимали легионерские места в заявке, но вообще никак не помогли СКА ни в регулярке, ни в плей-офф. Пашнин и Кадейкин – возрастные ребята, которые много лечились. В четвёртой пятёрке должны выходить молодые парни из «СКА-1946», а не статусные хоккеисты с огромными зарплатами.

Уход Сергеева, думаю, в первую очередь связан с финансовыми причинами. В прошлом сезоне он был самым высокооплачиваемым защитником СКА, но по факту Фальковский, Земчёнок и тем более Никишин играли гораздо полезнее.

По моим подсчётам после ухода этих шестерых СКА сэкономит больше 300 миллионов. При нынешнем потолке зарплат – это очень серьёзное подспорье. По сути – треть общего зарплатного фонда», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».