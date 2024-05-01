«Это будет долгая и упорная серия». Капитан «Рейнджерс» о встрече с «Каролиной» в плей-офф

Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба заявил, что ожидает долгой и упорной серии второго раунда плей-офф с «Каролиной».

«Они играют в быстрый хоккей, активно перемещают шайбу и много бросают по воротам. Они могут начать давить, и нам просто нужно сохранять хладнокровие и уверенность при игре в обороне, выводить шайбу из своей зоны. Они могут атаковать волнами и подолгу контролировать шайбу в зоне атаки. Также они хороши при игре в обороне и любят атаковать ворота.

Мы верим в себя и знаем, что нас ждёт. Это будет долгая и упорная серия, и именно к этому мы готовимся», — цитирует Трубу пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» завершили регулярный сезон на первом месте в НХЛ, опередив «Каролину» на три очка. В серии плей-офф полуфинала Восточной конференции 2022 года «Рейнджерс» одержали победу в семи матчах.