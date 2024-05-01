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«Мы знаем, что игра будет быстрой». Лавиолетт поделился ожиданиями от серии с «Каролиной»

«Мы знаем, что игра будет быстрой». Лавиолетт поделился ожиданиями от серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Каролиной» и отметил сильные стороны соперника.

«Мы должны быть уверены, что играем в ту игру, в которую хотим. Мы знаем, что игра будет быстрой. Мы знаем, что это будет равная и упорная серия. Мы должны быть в своей лучшей форме, чтобы соответствовать сопернику — они много атакуют, проводят форчек и прессингуют по всей площадке. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны быть готовы с точки зрения скорости и соревновательного духа», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» завершили регулярный сезон на первом месте в НХЛ, опередив «Каролину» на три очка. В серии плей-офф полуфинала Восточной конференции 2022 года «Рейнджерс» одержали победу в семи матчах.

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