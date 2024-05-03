Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, сколько блок-шотов надо делать для победы в игре

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос, сколько блок-шотов нужно делать для победы в игре.

— Андрей Мартемьянов в 2019-м говорил, что 15 блок-шотов и уверенная игра вратаря — залог победы. Сейчас и по 30 в плей-офф блокируют. Число выросло?

— Да, я бы увеличил. Наверное, 21-25 блок-шотов — это на сегодня победная игра. Это зависит от того, есть ли у тебя в команде ребята, которые могут блокировать броски, хотя в команде каждый должен стараться не позволять шайбе доходить до вратаря. Делаем ставку на это, чтобы хоккеисты оказывались на линии броска, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России сезона-2023/2024. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.