«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ

Этот плей-офф КХЛ стал самым сенсационным минимум за 15 лет. Большую роль в этом сыграл «Автомобилист», который сначала выбил из плей-офф «Ак Барс», а потом и СКА — две команды с кучей суперзвёзд в атаке и кубками в клубных музеях. В полуфинале «Авто» не хватило чуть-чуть для прохода «Металлурга», но даже так команда провела исторический сезон, взяв первые медали в своей истории.

Ещё в декабре такой вариант сложно было представить: игра «Автомобилиста» была максимально серой и тусклой, звёзды играли ниже своего уровня, а главного тренера Николая Заварухина слухи отправляли в отставку. Однако Николай Николаевич выиграл с командой медали и продлил свой контракт до 2026-го. В интервью «Чемпионату» Заварухин рассказывает о пути, который проделала его команда.

«Мне сказали: работайте контракт до конца, не читайте сплетни»

— Какие точки для усиления видели после прошлого сезона и не очень логичного вылета в первом раунде?

— Это спорт, здесь кто-то должен победить, кто-то — проиграть. Соглашусь с вами, не совсем логичный был вылет. Мы планировали подписать центрального нападающего, взяли двух опытных защитников. Плюс молодые ребята из «Горняка-УГМК», голодные до хоккея, должны были добавить драйва команде, и они помогли нам. Взяли Женю Аликина, хотя был риск, что он никогда ранее не играл в плей-офф со своим опытом — но у него было огромное желание, он был голоден до кубковых матчей.

Правильное решение — что не было трёх вратарей, как в прошлом году, когда один оказался в тонусе, а второй — нет, Вова Галкин местами был без игровой практики в основном составе в прошлом году. Мы понимали, что тяжело с тремя голкиперами, но летом 2022 года это была подстраховка на случай травм. Также перед прошлым сезоном не было ясно, вернется ли из Швеции Юхан Маттссон – в итоге он вернулся и доработал контракт до конца. Нынче же мы выбрали двух, и это было правильное решение.

— Долго не могло завестись большинство — казалось, что соперники уже прочитали комбинацию с переводом в «офис» Мэйсека.

— Люди смотрят видео, подстраиваются. Где-то не хватало Ника Эберта на синей линии, который мог креативно сыграть, Джесси Блэкер там играл, но от Ника ждёшь и передачи, и броска, и ложных финтов. Это сыграло большую роль. Где-то и Да Коста выпадал, не совсем получалось. Когда Ник выздоровел, по-другому зазвенело большинство.

Кроме того, возникла неплохая вторая бригада: в ней Лёха Бывальцев играл, Андрей Обидин играл на «бампере» — знаю, что его там использовали ещё при Мартемьянове. Она нам помогала, получалось разноплановое большинство, Денис Баранцев мог сыграть на завершении, и это было сюрпризом для многих оппонентов.

— Как все-таки объяснить ноябрьский спад? Дело даже не в качестве игры, а в том, насколько пустой эмоционально выглядела команда.

— Где-то не хватало эмоций, согласен, драйва. Не могу сказать, что у нас была плохая физическая форма, не было, как в прошлом году, 10 поражений подряд. Не было мощного старта, как в том году, сезон на сезон не приходится, они разные. Не могу сказать, что команда была выхолощенной эмоционально. Может быть, надо было раньше передёрнуть тройки, дать ребятам из фарма сыграть больше. Возможно, это повлияло бы на те игры, которые мы проиграли.

Николай Заварухин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— Гуркин и Ли считались вашими креатурами, у них были успешные сезоны под вашим руководством. Как сложно было давать согласие на их уход?

— Неприятно, конечно — но каждого игрока неприятно отпускать, вот как и сейчас у ребят заканчиваются контракты. Ты с ними бок о бок работаешь, но жизнь диктует свои условия. Я говорил, что и потолок зарплат повлиял, и ждали большего, не скрою, от ребят. Здесь всё это повлияло в сумме на то, что надо было с ними расстаться.

— Что в первой половине сезона произошло с Сергеем Широковым? Во время домашнего матча с «Витязем» он возмущался на скамейке.

— Это к нему скорее вопрос. Где-то не получалось у него, не мог свои моменты забить «5 на 4». Не было уверенности, я говорил с ним. Более конкретно он сам скажет, думаю.

— Как он воспринял ротацию и периодические попадания в четвёртое звено?

— Мы с тренерским штабом видели, что хоккей стал быстрее. Поговорили с ним, сказали, что где-то будет пауза, будет ротация, меньше игрового времени — готовься, ты нам нужен в плей-офф.

— Как реагировали на слухи о своей отставке? Читали ли вообще медиа?

— Я не читал. Мне только Максим Николаевич [Рябков] сказал, что появилась такая информация в прессе. Я встречался с руководителями клуба, они сказали: работайте контракт до конца, не читайте сплетни, это люди, которые работают против нас.

«Пропускали гол — а у ребят все равно глаза горят»

— Что стало переломным моментом в паузе, после которой команда начала побеждать?

— Физически поработали, собирались с ребятами, беседовали. Они поняли, что от них требуется, что они могут делать больше. Новые эмоции, новые силы дал результат после паузы.

— По регулярному сезону «Ак Барс» казался стилистически неудобным соперником для «Автомобилиста». Какие коррективы внесли после гладкого сезона?

— По сезону можно одного соперника обыгрывать, а в плей-офф — проиграть. Например, «Салават» весь год обыгрывал «Трактор», но в серии победил Челябинск. Нам пришлось отдать сопернику инициативу, где-то больше сыграть от обороны, на контратаках, это получилось. Считаю, всю серию наши контратаки, грамотные действия давали результат. Может, мы в сезоне не так много оборонялись против «Ак Барса», но это были тактические действия.

Николай Заварухин и Зинэтула Билялетдинов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Вас удивило, что соперник был зачастую так примитивен, пассивен в атаке?

— Они мастеровитая команда, не могу сказать, что они играли примитивно. У них легендарный тренер, который здорово их подготовил, но мы были сильнее. От Радулова, Шипачёва, Яшкина был креатив, здорово Женька Аликин сыграл, выручал команду, заряжал её своими сейвами. Не скажу, что соперник не креативил.

— Казанские журналисты превозносили ваш прессинг в той серии — но он был ситуативен.

— Старались сыграть по моменту. Если была возможность — прессинговали, если нет — старались более строго сыграть в средней зоне, перехватить шайбу, сделать хорошую контратаку.

— Ну и в целом мало что давали создать «Ак Барсу», даже когда они играли с шайбой.

— Когда я работал в «Сибири», было ощущение, когда пришёл плей-офф, что команда на лавке горела. Ментально сейчас «Автомобилист» был готов к победам в психологическом плане, пропускаешь гол — а у ребят всё равно глаза горят. Плюс мастерство, физическое состояние, это помогло обыграть «Ак Барс». Психологически на нас тоже ничего не давило, ребята сыграли раскрепощённо.

«Под каждого форварда СКА пытались выпустить своего игрока»

— Мы знаем, что СКА — бегущая агрессивная команда с возможностью ротировать целые пятёрки. На что делали акцент в игре с ними?

— Знали, что у соперника много звеньев, он сможет выпускать свежих игроков. Считаю, очень хорошо разобрали по игрокам, кто что может, плодотворную работу провёл тренерский штаб. Под каждого нападающего старались выпустить своего игрока, который мог бы сыграть против него получше. В домашних играх это получалось лучше, на выезде — нет. Плюс гибкая игра, могли сыграть и в прессинге, и от обороны, контратаки стали нашим хорошим оружием. Самое главное — хорошее меньшинство, это залог успеха. Это сами ребята понимали, на лавке говорили: «У нас лучшее в лиге меньшинство, давайте выстоим, не пропустим». Такие эмоции — показатель того, что ребята верили, и эта вера помогает.

— Коли уж речь зашла про меньшинство — на старте прошлого сезона оно было худшим в лиге. Летние трансферы помогли?

— Согласен. Воробьёв, Осипов, Бывальцев — пацаны, которые здорово играют в меньшинстве, плюс тренер по защитникам здорово отработал, ребята поняли систему. Самое главное — они её исполняли: можно понять, но не делать, но они верили в нашу систему.

— Против СКА казалось, что позиционные атаки соперника для «Автомобилиста» как открытая книга: как будто знали, куда пойдёт пас, откуда будет бросок.

— Мы готовимся к сопернику, смотрим, как может сыграть команда в атаке. Мы отдали углы СКА, больше они владели шайбой там, а с пятака не было такой опасности. Опять же — Аликин сыграл здорово.

Играют СКА и «Автомобилист» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Если брать именно персоналий — как закрыли тех же Толчинского и Грицюка, например?

— Нельзя было давать им контролировать шайбу, требовалось ближе играть к ним, чтобы они не могли развивать свои лучшие качества — скорость, бросок. Постоянно клюшку в стык, блокировали броски.

«Наша команда объединилась — большая хоккейная семья»

— «Металлург» тоже был бегущей, да ещё и техничной командой. На что ставили против них?

— Просили ребят укоротить смены. «Ак Барс» и СКА не двигались так, как это делала «Магнитка» все три периода, очень быстрые нападающие, надо было нам более жёстко играть против них, этого не хватило. В седьмой игре был не очень хороший первый период, он повлиял на исход матча, наши пропущенные голы не совсем плей-оффные, они повлияли на судьбу матча и серии.

— Здорово перестроились по ходу серии, потому что «Магнитка» в первых матчах серии не допускала контратак, а потом они снова пошли.

— Немножко перестроили игру в средней зоне. Посмотрели на то, что у соперника вся пятёрка подключалась в атаку, попросили сыграть проще где-то, чтобы поймать контрвыпад, меньше передач коротких, просили сыграть подлиннее.

— Вспоминая камбэк в четвёртой игре: хоккеисты говорили, что даже при 0:3 в той игре на скамейке были полностью спокойными. Как вы себя чувствовали?

— Да, скамейка была очень спокойной, даже в регулярном чемпионате таких игр было очень мало. Здесь были и спокойствие, и вера, уверенность в себе. Эта игра запомнится надолго и мне как тренеру, и болельщикам. Очень хорошо сыграли, хотя «Магнитка» добавила, мы строго сыграли в обороне, отдали углы, здорово, что не пропустили потом. Одна из лучших наших игр в плей-офф, наверное.

Играют «Автомобилист» и «Металлург» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— За короткий срок отыгрались с 2:4 против СКА, с 0:3 тут, потом ещё и в Магнитогорске с 0:2 сравняли. Откуда такие волевые качества у команды, на которую повесили некубковый ярлык?

— Первые игры, когда победили «Ак Барс», ребята начали верить, что мы можем пройти дальше. Это почувствовали и болельщики, и руководители. У ребят появился опыт седьмых матчей, опыт плей-офф, это помогло. Команда объединилась, большая хоккейная семья, парни выходили биться друг за друга, помогали. Со стороны тренерского штаба было много помощи, каждый работал на команду — и административный персонал, и медицинский штаб.

— Сейчас понимаете, чего не хватило в седьмой игре? Показалось, что очень пассивно вышли на неё.

— Да, скованность ощущалась в первом периоде. Психология давит, если ты психологически напряжён, то и ноги не бегут. С утра команда на раскатке выглядела очень здорово, правда. Мы выглядели словно замедленными на старте матча, соперник выглядел быстрее. Потом мы выравняли игру, но не хватило нам этого периода. А так парни выходили, бились, вопросов нет.

— Наверное, самый тяжёлый момент плей-офф — игра на следующий день после теракта в «Крокусе». Как выходили на ту игру, где на арене была тишина, а вокруг неё — оцепление?

— Первые слова, которые я сказал ребятам — мы играем для болельщиков, для страны. Это тяжёлый день для всех нас, но мы должны сменить краску. Лига сказала нам играть, и мы пошли играть — если бы перенесли, мы бы играли в другой день. Надо было отвлечь людей в стране и городе хоккеем. Атмосфера была не очень приятной, но хорошо, что болельщики пришли, и, хотя мы сыграли не очень хорошо, радовались этому хоккею, отвлеклись от проблем.

«Голышев — кумир местного хоккея, его ставят в пример»

— Выбор в пользу Аликина как стартового вратаря не казался очевидным с учётом того, что у Галкина лучше история в плей-офф в МХЛ и ВХЛ.

— Поговорили с тренером вратарей, послушал его. Человек голодный, был психологически готов играть, надо было подтянуть физически — регулярный сезон длинный, много выездов, бытовых проблем. Поняли уже, когда Женьке надо играть, когда паузу давать. Это совместное решение, говорили и с Вовой тоже, чтобы готовился. У них хорошие отношения двух вратарей — они и конкуренты, и друзья. Здорово, что такое есть.

— Вы удивили других журналистов, когда посреди серии ставили Галкина в ворота. Почему?

— У Аликина было небольшое недомогание, мы поставили играть Вову. В той четвёртой игре не было вины Галкина в пропущенных голах — вы помните, там был выход «в ноль» и подставление в большинстве. Если бы Женя отдохнул, не доигрывал ту игру, у него было бы больше шансов восстановиться. Хотя он сыграл в Магнитогорске, это моё мнение, мнение тренера по вратарям.

Евгений Аликин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

— Версия — Аликин либо подсаживался к середине серий, либо его стиль читали.

— Да, мы понимаем, где дать ему паузу. Помню, в 2020-м Сятери тоже не совсем был готов четвёртую игру проводить, теперь тоже задумываюсь в плей-офф над выбором голкипера на четвёртые матчи. Но здесь разные ситуации, разные вратари, разное их состояние.

— Говоря про «Сибирь» — согласитесь, что по модели этот «Автомобилист» похож на ту команду из 2020-го?

— Здесь мастерства у ребят побольше. Считаю, схожесть в сплочённом коллективе, рисунок чем-то похож, именно контратака была неплохая, был акцент на неё. Опять же, сплотились ребята, это большая заслуга. Очень хотели сделать заряженный коллектив, который был бы нацелен на победу.

— Пожалуй, звено, которое было олицетворением игры «Автомобилиста» — Хрипунов — Бывальцев — Обидин. Как у них наконец сложилась такая «химия»?

— Бывальцев регулярку провёл не очень удачно в плане набранных очков, но он парней сплотил. Они вместе стали и вариться в раздевалке, диалог пошёл, как паззл сложился. Мне очень понравилось, что они многое через работу делали, в меньшинстве. Это парни-трудяги, хорошие игроки, могли сыграть в разных звеньях, своей игрой заслужили время в большинстве. Они хорошо подошли под стиль плей-офф.

— Лучший сезон Голышева был восемь лет назад, в этой регулярке — 10 голов. Не было ощущения, что он стагнирует?

— Я с ним разговаривал, когда он вернулся, и в этом году говорил, что ждём от него большего, что он может лучше играть. Он доказал всё в плей-офф, он был лидером, надеюсь, что и дальше он будет с нами, будет показывать такие же игры, как в Кубке Гагарина. Возможно, до этого ему мешали небольшие травмы, сам от себя должен требовать больше. Надеюсь, что он это понимает, люди ходят смотреть на него, он кумир екатеринбургского хоккея, которого ставят в пример. У него есть всё, чтобы быть лидером в следующем сезоне.

— На пресс-конференции говорилось, что Мэйсек зависим от центра. Такое ощущение, что Кёртис Валк полноценно не оправился после травмы от Адамчука в прошлом сезоне.

— Если честно, он играл в нынешнем плей-офф с травмой. У него было две травмы — вы видели, как ему шайба в лицо попала, но у него было и повреждение нижней части тела до этого, он был не таким мобильным.

«Уважаемый человек из КХЛ спросил, будет ли Брат-3»

— Вы не хотели говорить про травмы, но всё-таки хотелось бы узнать: в каком состоянии Кирилл Воробьёв закончил сезон?

— У него было много синяков, он играл в маске — у него перелом челюсти был. У ребят переломы есть, связки боковые, плечи, два парня оперируются сейчас. Много моментов, которые не хочется озвучивать, но были болячки, ребята выходили на уколах. В плей-офф ты всё это забываешь и выходишь работать на команду.

— Андрей Мартемьянов в 2019-м говорил, что 15 блок-шотов и уверенная игра вратаря — залог победы. Сейчас и по 30 в плей-офф блокируют. Число выросло?

— Да, я бы увеличил. Наверное, 21-25 блок-шотов — это на сегодня победная игра. Это зависит от того, есть ли у тебя в команде ребята, которые могут блокировать броски, хотя в команде каждый должен стараться не позволять шайбе доходить до вратаря. Делаем ставку на это, чтобы хоккеисты оказывались на линии броска.

— Как согласились принять участие в съёмках роликов по мотивам «Брата-2»?

— Мы играем для зрителей, работаем для зрителей. Брат позвонил, сказал, что есть такое предложение. Всем понравилось, мне один уважаемый человек из КХЛ сказал: я уже устал смотреть эти ролики, «Брат-3» будет? (смеётся). Значит, зацепило! Я сам фильм пересматривал много раз, мне нравится, и песни Ирины Салтыковой тоже нравятся.

— В чём вы с Алексеем Борисовичем схожи и чем различаетесь?

— Думаю, он более весёлый — на лавке ведёт себя по-другому. А я, наоборот, построже. Об остальном, наверное, лучше со стороны судить.

— Насколько часто по жизни общались?

— Частенько переписывались, созванивались, когда он ещё в «Спартаке» работал, в молодёжке работал. Стараемся всегда держать контакт.

— Как думаете, не доведётся ли вам в одном штабе поработать?

— Здорово было бы: «Брат-1» и «Брат-2» в одной команде! (Смеётся.)