Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всю серию наши контратаки давали результат». Заварухин — о проходе «Ак Барса» в плей-офф

«Всю серию наши контратаки давали результат». Заварухин — о проходе «Ак Барса» в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Ак Барсом».

— По регулярному сезону «Ак Барс» казался стилистически неудобным соперником для «Автомобилиста». Какие коррективы внесли после «гладкого» сезона?

— По сезону можно одного соперника обыгрывать, а в плей-офф проиграть. Например, «Салават» весь год обыгрывал «Трактор», но в серии победил Челябинск. Нам пришлось отдать сопернику инициативу, где-то больше сыграть от обороны, на контратаках, это получилось. Считаю, всю серию наши контратаки, грамотные действия давали результат. Может, мы в сезоне не так много оборонялись против «Ак Барса», но это были тактические действия.

— Вас удивило, что соперник будет зачастую так примитивен, пассивен в атаке?

— Они мастеровитая команда, не могу сказать, что они играли примитивно. У них легендарный тренер, который здорово их подготовил, но мы были сильнее. От Радулова, Шипачёва, Яшкина был креатив, здорово Женька Аликин сыграл, выручал команду, заряжал её своими сейвами. Не скажу, что соперник не креативил, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Эксклюзив
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android