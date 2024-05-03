Sportsnet назвал пять потенциальных команд для нападающего Стивена Стэмкоса

Журналист Дэвид Морасутти в статье на сайте Sportsnet назвал пять потенциальных команд для канадского нападающего Стивена Стэмкоса. Напомним, действующий контракт 34-летнего форварда с «Тампа-Бэй Лайтнинг» истекает в июне этого года, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

Первым вариантом для Стэмкоса, по мнению журналиста, является продление соглашения с «молниями».

Вторым вариантом Морасутти предложил Стивену перейти в «Детройт Ред Уингз». Одной из причин называется его знакомство с Стивом Айзерманом, когда тот был генменеджером в «Тампе».

Ещё одной командой для продолжения карьеры Стэмкоса может стать «Монреаль Канадиенс». Отмечается, что нападающий мог бы помочь улучшить игру «Канадиенс» в большинстве.

Четвёртой командой для Стэмкоса журналист предложил «Нэшвилл Предаторз». Сообщается, что Стивен мог бы стать в команде ещё одним лидером, кроме его голевого чутья.

Наконец заключительной командой Дэвид Морасутти предложил «Торонто Мэйпл Лифс», назвав её «тёмной лошадкой» для форварда. Отмечается, что Стэмкос мог бы помочь канадскому клубу в количестве заброшенных шайб, что, по мнению журналиста, является проблемой для «кленовых листьев».