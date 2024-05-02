Что важнее — капитан или глубина состава? «Тампе» предстоит ключевое решение десятилетия

Рано или поздно любая чемпионская команда приходит к этапу, когда её лидеры постарели, при этом отъедают огромную сумму в платёжке благодаря контрактам, которые были получены ещё и благодаря выслуге лет. Династия «Чикаго» кончилась в тот момент, когда вступили в силу десятимиллионные контракты Кейна и Тэйвза — после этого «ястребы» выиграли 0 серий в плей-офф и одну — в плей-ин. Есть один способ избежать этого: на одном драфте выловить Хейсканена, Эттингера и Робертсона. Если вы не такие везунчики, как «Даллас», то вам приходится оттягивать неизбежное. Пока ни у кого не получилось делать это успешно.

Мы вспомнили, как «Чикаго» после своих чемпионств больше не побеждал в плей-офф — а ведь «Питтсбург» после своего дубля выиграл лишь одну серию, «Вашингтон» ни разу не смог этого сделать, «Сент-Луис» тоже ограничился одной победой. На этом фоне «Тампа» даже после того, как летом 2021-го потеряла своё третье звено в полном составе, дошла до ещё одного финала: пусть он был проигран почти без шансов, но это уже было подвигом на фоне мучений остальных чемпионов, для которых Кубок становился пиком.

Американские лиги, как принято говорить, наказывают за успех. «Тампе» частично повезло с ковидом — но в плане управления зарплатной ведомостью именно он и подложил огромную свинью. Чемпионам всегда сложно сохранять свой костяк в НХЛ, но на фоне растущего черепашьими темпами лимита зарплат это было ещё сложнее. Так команда вслед за тройкой Гурда потеряла ещё и Палата с Киллорном, а никакой замены им так и не нашла.

Чемпионский баннер «молний» Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Раньше каждый год «Лайтнинг» пророчили «тампагеддон», но он постоянно откладывался благодаря тому, что команда успешно развивала то Чирелли, то Пойнта, которые были выбраны где-то на задворках драфта. Это было заслугой не только Стива Айзермана, но и директора по скаутингу Эла Мюррея. Однако в какой-то момент что-то сломалось, причём ещё до ухода Айзермана из клуба. Ни один человек, который выбран «молниями» на драфте после 2017-го, сейчас не играет в основе команды.

Система «молний» перестала находить алмазики в седьмых раундах и ECHL, превращая их в классных игроков основы. Пять драфт-пиков, которые ушли на Таннера Жанно, рискуют остаться худшим обменом десятилетия. Даже если бы Жанно сохранил свой прежний уровень продуктивности, вопросы были бы, но он ведь его резко уронил, забросив за 75 матчей в «Тампе» восемь шайб и не всегда попадая в состав в плей-офф. Если обмен Брэндона Хагеля не только повторил, но и превзошёл успех парочки Гудроу – Коулман, то с Ником Полом уже вышло чуть хуже, а про Жанно мы уже написали.

Всю регулярку «Тампа» предсказуемо ехала на Кучерове, потому что больше вариантов у команды не было. Объединение в одну тройку Кучерова, Пойнта и Стэмкоса создавало суперзвено, при этом оголяя глубину даже во втором сочетании. В этом плане худшего соперника в плей-офф, чем «Флорида» с её мощнейшими четырьмя звеньями, было представить сложно. В плей-офф «пантеры» сыграли от своего лучшего качества, убив соперника своим прессингом и силовой борьбой в каждом эпизоде, а ещё задушили Кучерова почти баскетбольным даблтимом. «Молнии» как-то нашли противоядие от этого, но счёт в серии к тому моменту был уже 0-3.

Давайте смотреть на ситуацию с платёжкой «Тампы», чтобы понять, какие шаги клуб может предпринять летом.

Место под потолком: $ 12,58 млн;

Игроков с контрактами: 16/23;

НСА: н. Стивен Стэмкос, н. Энтони Дюклер, з. Мэтт Дамба, н. Тайлер Мотт, з. Кэлвин де Хаан, з. Хейдн Флёри, н. Остин Уотсон, н. Митчелл Чаффи;

ОСА: нет.

Главное имя здесь — конечно же, Стэмкос. Если кто помнит, летом 2016-го, когда Стивен в первый раз должен был выйти на рынок, это было настоящей драмой. Уже тогда казалось, что шансов сохранить лидера у «Тампы» нет, другие команды были готовы дать звёздному НСА чуть ли не $ 10 млн в год. Фаворитом в борьбе считался «Торонто», фанаты «листьев» уже чуть ли не джерси с №91 заказывали. Однако за два дня до открытия рынка было объявлено, что он остаётся в «Тампе» и возьмёт деньги ниже рыночных ($ 8,5 млн в год), которые клуб предлагал ещё осенью 2015-го.

Стивен Стэмкос Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Сейчас о потенциальном уходе Стивена речь зашла ещё осенью, когда массивный контракт получил Брэндон Хагель — и есть ощущение, что хэппи-энд восьмилетней давности не повторится. То, что Стивен так долго не уходил со льда после конца матча, как бы намекает на это. Конечно же, высшие лица «Тампы» это прямо сейчас не подтверждают. «Мы хотим, чтобы он был частью этой команды. Очевидно, что приоритетной задачей является посмотреть, сможем ли мы продлить контракт… Я очень на это надеюсь», — заявил генменеджер Жюльен БрисБуа.

Сам капитан на публике оптимистичен: Стэмкос рассказал, почему «Тампа» может выиграть ещё один Кубок Стэнли с этим составом

Прямо сейчас у «Тампы» впервые за долгое время есть какое-то место под потолком. Если Стэмкос только не исполнит Пола Карию из 2003-го (тот пошёл на понижение зарплаты с $ 10 млн до $ 1,2 млн ради игры в суперкоманде «Колорадо», которая потом суперпровалилась), то клубу скорее надо усилить почти отсутствующую глубину состава и попробовать собрать боевое третье звено. Из 14 голов «Лайтнинг» в этом плей-офф девять пришлись на игроков первой пятёрки, пять из них на счету самого Стэмкоса.

Какие дополнительные манёвры есть у «Тампы»? Например, что-то можно сделать с контрактом Конора Шири: бывший вингер Кросби летом получил на рынке НСА трёхлетнюю сделку на $ 2 млн и провалил сезон — настолько, что в плей-офф он сидел в запасе даже тогда, когда ситуация казалась безнадёжной. Выкуп контракта позволит в следующем сезоне сэкономить команде $ 1,5 млн в платёжке. Остальные соглашения «Тампы» — это либо контракты лидеров, либо мелкие сделки, которые легко сбагрить в АХЛ. Впрочем, никто не знает приоритеты самого Стивена. «Сразу шесть-семь команд лиги могут дать Стэмкосу лучшие условия, чем «Тампа» — даже несмотря на то, что он неоднократно говорил о своём желании остаться», — пишет автор Tampa Bay Times Джон Романо.

Но Стэмкос — это даже не главная фигура, которая может покинуть клуб. Следующий сезон — последний по нынешнему контракту Джона Купера. В эпоху, когда за год половина команд НХЛ сменила главных тренеров, Джон кажется приклеенным к скамейке. В своё время ему простили и безволие в кубковых матчах, и 0-4 от «Коламбуса» после исторической регулярки. Это терпение боссов «молний» себя оправдало и привело к двум кубкам. На финальной пресс-конференции БрисБуа заинтриговал журналистов тем, что сказал, что контракт Купера продлится и после 2025-го: официально клуб никаких новостей о продлении не давал.

Джон Купер Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

У «Тампы» есть вариант оставаться боеспособной как в случае сохранения Стэмкоса на максимальные деньги, так и в случае его ухода на рынок свободных агентов. Однако для того, чтобы претендовать на Кубок всерьёз, нужен и серьёзный внутренний прогресс — и здесь всё будет зависеть от тех парней, которые прямо сейчас играют в фарм-клубе.