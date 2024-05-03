Черкас: Кадейкин в ритм СКА не вписывался — не хватало скорости

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил игру нападающего Александра Кадейкина, который покинул армейский клуб после одного сезона.

«Что касается Кадейкина, то от него как от центрфорварда ждали, что он сможет возглавить звено, которое будет «решать» матчи. Но такого не произошло, хотя хоккеист он грамотный, умный. Мне показалось, что ему не хватало движения, быстроты. В хоккей СКА — быстрый, атакующий — он не вписывался», — сказал Черкас в интервью «Спорт уик-энд».

Напомним, 30-летний Кадейкин провёл один сезон в составе армейцев, где за 45 матчей регулярного чемпионата набрал 14 (2+12) очков.

СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).