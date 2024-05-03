Миронов назвал два клуба Восточной конференции КХЛ, которые были заинтересованы в нём

Защитник «Спартака» Андрей Миронов рассказал о причинах подписания контракта с красно-белыми и рассказал, какие команды Восточной конференции КХЛ были заинтересованы в нём.

«Я бы хотел провести всю карьеру в «Динамо», чего никогда не скрывал. Но, помимо спортивных вопросов, есть и личные. По очень серьёзным семейным обстоятельствам мне надо находиться как можно ближе к родным, а не уезжать далеко от Москвы. Не было бы варианта со «Спартаком» — смотрел бы на другие. Насколько знаю, мной там интересовались ещё по ходу сезона. Имело место какое-то общение на уровне клуба и агента. Тогда до конкретики дело не дошло, поскольку в моих планах было только «Динамо».

Сейчас с моим агентом также связывались представители «Ак Барса» и «Авангарда». Спасибо им за проявленный интерес, но мне было важно остаться дома», — цитирует Миронова «Известия».

Напомним, 29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

Миронов является обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо», серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.