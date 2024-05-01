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«Как съехать от родителей — страшно, но нужно». Миронов о переходе из «Динамо» в «Спартак»

«Как съехать от родителей — страшно, но нужно». Миронов о переходе из «Динамо» в «Спартак»
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов рассказал о своём переходе из «Динамо» в стан красно-белых и поблагодарил бело-голубых, воспитанником которых он является. Об этом игрок обороны написал в своём телеграм-канале.

Контракт Миронова со «Спартаком» подписан на два сезона, до 31 мая 2026 года.

Напомним, 29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

Миронов является обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо», серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России.

В прошедшем сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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