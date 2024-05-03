«Нефтехимик» подписал новый контракт с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Форвард перешёл в «Нефтехимик» по ходу прошлого сезона. В 27 матчах Жан-Себастьен набрал 11 (7+4) очков. На его счету более 63% выигранных вбрасываний.

Напомним, форвард начинал сезон в магнитогорском «Металлурге». За 18 проведённых встреч на счету Ди три заброшенные шайбы и три результативные передачи. В НХЛ Жан-Себастьен провёл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.

«Нефтехимик» завершил сезон-2023/2024 на этапе регулярного чемпионата, так как занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. До восьмой строчки нижнекамцам не хватило всего двух очков.