Черкас о вратаре Заврагине в СКА: нужно для того, чтобы существовала здоровая конкуренция

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас прокомментировал обмен армейского клуба с «Югрой», в результате которого команда с берегов Невы получила 18-летнего голкипера Егора Заврагина.

— СКА приобрёл у «Югры» 18-летнего Заврагина, одного из самых перспективных вратарей своего возраста. Есть ещё молодые Иванов, Мойсевич, Плешков. Понадобится ли Серебрякову после ухода Маттссона опытный сменщик?

— Усиление вратарской линии нужно как раз для того, чтобы существовала здоровая конкуренция, чтобы голкипера, который провёл неудачный матч, всегда можно было подменить. И это должно безболезненно сказываться на команде. Помните, какая не так давно в СКА была связка классных вратарей Коскинен — Шестёркин? Если финн уставал, то Шестёркин тут же вставал в ворота, и армейцы не имели никаких проблем, — сказал Черкас в интервью «Спорт уик-энд».

В предыдущем сезоне Заврагин провёл девять матчей в составе «Мамонтов Югры», в которых одержал шесть побед с 94,5% отражённых бросков. В составе «Югры» голкипер провёл 17 матчей, в которых одержал 13 побед с 94% отражённых бросков.