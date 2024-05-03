«Авангард» заключил контракт с обладателем Кубка Гагарина Соловьёвым

«Авангард» заключил двухлетний контракт с 29-летним защитником Алексеем Соловьёвым. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

Сезон-2023/2024 Соловьёв провёл в «Адмирале». За 66 встреч игрок обороны забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач с показателем полезности «-22» и 26 минутами штрафа.

Напомним, защитник уже выступал за омский клуб в сезонах-2020/2021 и 2021/2022 и стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Соловьёв сыграл 114 матчей, в которых записал на свой счёт 26 (7+19) очков.

«Соловьёва мы хорошо знаем, он является отличным примером правильного отношения к делу: это касается и подготовки к матчам, и тренировочного процесса, и поведения в раздевалке. В «Адмирале» ему доверили капитанскую нашивку, это говорит о многом. В игровом плане Алексей существенно прибавил, прежде всего в солидности и уверенности, может проявить себя и в атаке, и в обороне», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.