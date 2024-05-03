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«Адмирал» подписал контракт с 25-летним форвардом Николаевым

«Адмирал» подписал контракт с 25-летним форвардом Николаевым
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«Адмирал» подписал контракт с 25-летним форвардом Артёмом Николаевым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение с нападающим носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В КХЛ Николаев дебютировал в сезоне-2018/2019, отыграв 13 матчей за СКА, параллельно выступал за другие команды системы питерского клуба. Спустя два сезона провёл свой первый полноценный сезон в лиге, но уже в составе «Сочи», став вторым бомбардиром команды — 42 матча, 23 очка (8+15). В следующем чемпионате нападающий смог улучшить свои показатели – 56 матчей, 26 очков (12+14).

В сезоне-2023/2024 Николаев за «Сочи» сыграл 24 встречи, где набрал 3 (1+2) очка.

«Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.

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