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Ансель Галимов рассказал о совместной игре с Капризовым и Сорокиным за «Кузню»

Ансель Галимов рассказал о совместной игре с Капризовым и Сорокиным за «Кузню»
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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал об игре с форвардом Кириллом Капризовым и вратарём Ильёй Сорокиным за новокузнецкий «Металлург».

– Ты дебютировал в КХЛ за родной клуб, но первые полные два сезона были в новокузнецком «Металлурге» с Ильёй Сорокиным и Кириллом Капризовым. Расскажи об этих парнях?

– Сразу было понятно, что это большие таланты и профессионалы. Сорокин и Капризов очень сильно любят хоккей. Я помню, что у нас были тренировки по утрам: Сорокин и Капризов не пропускали ни одной, всегда дорабатывали и старались улучшить свою игру. Они оставили исключительно положительные впечатления, и я очень рад, что у них таким образом сложилась карьера, — сказал Галимов в интервью Metaratings.

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2023/2024, проиграв во втором раунде плей-офф «Металлургу» со счётом 2-4.

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