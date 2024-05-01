Легенда «Спартака» оценил переход экс-капитана «Динамо» Миронова в стан красно-белых

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Александр Кожевников оценил переход капитана «Динамо» Андрея Миронова в стан красно-белых. Как сообщили в руководстве бело-голубых, не удалось договориться о новом контракте с защитником по финансовым причинам.

— Что думаете о переходе Андрея Миронова в «Спартак»?

— Хороший переход, квалифицированный защитник. Посмотрим. «Спартак» нуждается в защитниках, так что посмотрим. Удачи в новом клубе.

— Многие болельщики «Динамо» восприняли этот переход в штыки.

— У всех своё мнение. Если человек решил, значит, решил. За свою карьеру в «Динамо» он сделал многое, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».